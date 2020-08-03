Негосударственные пенсионные фонды заявили о рекордных доходах

Объем пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам первого полугодия 2020 года составил рекордную сумму 2,9 трлн рублей. Такое увеличение доходов произошло благодаря восстановлению фондового рынка. Сейчас НПФ сократили доли вложений в депозиты и акции до минимумов.
«Снижение доли вложения в акции в портфеле фонда обусловлено снижением их рыночной стоимости», — цитирует «
Главным вложением частных фондов продолжают оставаться корпоративные облигации. По данным «Коммерсанта», по итогам первого полугодия НПФ вложили в корпоративные облигации и облигации федерального займа 2,35 триллиона рублей пенсионных накоплений. Как объяснил руководитель инвестиционного департамента НПФ «Сафмар» Андрей Есин, в связи с тем, что процесс снижения ключевой ставки близок к концу, фонды могут расширить присутствие на рынке акций.
Ранее стало известно, что вознаграждение негосударственных пенсионных фондов за управление пенсионными накоплениями россиян по итогам прошлого года составило 60 млрд рублей. Это вдвое больше, чем годом ранее.
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