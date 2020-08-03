В кресте зашифрована фраза: «Товарищ, помни: Цензура не должна влиять на искусство» Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

В скандальной работе Покраса Лампаса «Супрематический крест» в Екатеринбурге зашифровано фраза, которую так никто и не смог расшифровать. Об этом написал сам художник в своем аккаунте Instagram.

«Товарищ, помни: Цензура не должна влиять на искусство. Это настоящий текст моего восстановленного „Метасупрематического Креста“ в Екатеринбурге», — отметил Лампас.

Автор «Супрематического креста» отметил, что в прошлом году хотел остановить конфликт вокруг его работы, но при этом оставить свое независимое художественное высказывание. О новом послании, зашифрованном в кресте после его восстановления, не знал никто: ни СМИ, ни представители фестиваля «Стенограффия». Покрас Лампас удивлен, что за год никто даже не попытался декодировать текст.

Художник также анонсировал свою скорую поездку в Екатеринбург. Он планирует принять участие в фестивале уличного искусства «Карт-бланш». «Я прилечу на фестиваль со своими проектами — ждите совсем скоро», — написал Лампас. Он отметил, что в рамках фестиваля художники работают без разрешений и согласований. Планируется, что в середине августа 55 художников со всей России полторы недели будут создавать рисунки, постеры и инсталляции.

Покрас Лампас нарисовал «Супрематический крест» в Екатеринбурге в начале июля 2019 года. Но вскоре его по ошибке закатали в асфальт. Позже против восстановления изображения устроили акцию протеста православные активисты. Им не понравилось, что люди будут ходить по кресту ногами. В результате граффити решили изменить.