Центробанк предупредил об угрозе нового падения цен на нефть

Затяжная пандемия коронавируса в мире может привести к очередному падению цен на нефть. Об этом говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.
«Более продолжительное и масштабное, чем заложено в базовом сценарии, распространение коронавируса в России и других странах может привести к повторному введению некоторых ограничений или длительному сохранению текущих ограничительных мер во второй половине 2020 года», — приводит ТАСС выдержку из документа. В этом случае, как отмечается, стоимость нефти может оказаться ниже траектории, заложенной в базовый сценарий, несмотря на меры ОПЕК+ по сокращению добычи — сдерживанию избыточного предложения.
В середине июля агентство Bloomberg сообщило, что Китай готовится обрушить нефтяной рынок. Все дело в том, что весной КНР воспользовалась резким обвалом фьючерсов и закупила большие объемы дешевой нефти. А сейчас, когда страны ОПЕК+ выразили намерения вернуться к докарантинным объемам добычи, Китай начал продавать клиентам альянса свои запасы.