03 августа 2020

Свердловский губернатор сдал дела. Сколько элитам жить без главы региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Видео-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Москва, куйвашев на экране
Евгений Куйвашев ушел в отпуск на две недели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев ушел в двухнедельный отпуск, сообщил источник URA.RU в окружении главы региона. Обязанности главы региона выполняет первый замгубернатора Алексей Орлов.

URA.RU обратилось за подтверждением информации в Департамент информационной политики, комментарий будет добавлен после получения.

По данным URA.RU, губернатор оставил Алексею Орлову ряд рутинных задач: в частности, тому предстоит провести во вторник и в четверг расширенный штаб по борьбе с коронавирусом с участием глав муниципальных образований, а в четверг вести заседание правительства региона.

Отпуск Куйвашева — первый с начала пандемии коронавируса: в прошлый раз глава региона брал время для отдыха с 18 по 27 февраля, до этого в конце сентября 2019 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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