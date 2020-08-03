Губернатор Евгений Куйвашев ушел в двухнедельный отпуск, сообщил источник URA.RU в окружении главы региона. Обязанности главы региона выполняет первый замгубернатора Алексей Орлов.
URA.RU обратилось за подтверждением информации в Департамент информационной политики, комментарий будет добавлен после получения.
По данным URA.RU, губернатор оставил Алексею Орлову ряд рутинных задач: в частности, тому предстоит провести во вторник и в четверг расширенный штаб по борьбе с коронавирусом с участием глав муниципальных образований, а в четверг вести заседание правительства региона.
Отпуск Куйвашева — первый с начала пандемии коронавируса: в прошлый раз глава региона брал время для отдыха с 18 по 27 февраля, до этого в конце сентября 2019 года.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «