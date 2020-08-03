Евгений Куйвашев ушел в отпуск на две недели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев ушел в двухнедельный отпуск, сообщил источник URA.RU в окружении главы региона. Обязанности главы региона выполняет первый замгубернатора Алексей Орлов.

URA.RU обратилось за подтверждением информации в Департамент информационной политики, комментарий будет добавлен после получения.

По данным URA.RU, губернатор оставил Алексею Орлову ряд рутинных задач: в частности, тому предстоит провести во вторник и в четверг расширенный штаб по борьбе с коронавирусом с участием глав муниципальных образований, а в четверг вести заседание правительства региона.

Отпуск Куйвашева — первый с начала пандемии коронавируса: в прошлый раз глава региона брал время для отдыха с 18 по 27 февраля, до этого в конце сентября 2019 года.