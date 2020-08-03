Поезда возвращаются в расписание ЯНАО после отмены из-за пандемии

В августе в Новый Уренгой запустят поезда из Уфы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Урал. Новые возможности

Пассажирские поезда в ЯНАО, частично или полностью отмененные или приостановленные в апреле из-за угрозы распространения коронавируса, возобновляют движение. По данным РЖД, в августе в расписании появятся поезда, следующие из Нового Уренгоя в Пермь и Уфу.

Уже возобновилось движение поездов №309/310 (Пермь — Новый Уренгой) и №125/126 (Новосибирск — Новый Уренгой). С 10 августа возобновит свое движение пассажирский поезд №331/332 (Уфа — Новый Уренгой).

Поезда начали ходить в ЯНАО по измененному расписанию в апреле. Суммарно РЖД временно отменило 32 поезда дальнего следования, еще столько же изменили расписание и сократили периодичность курсирования.

Между тем, по данным пресс-службы РЖД, перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в июле снизились на 50,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 6,9 млн человек. После смягчения ограничений по коронавирусу компания начала восстанавливать ранее отмененные поезда.