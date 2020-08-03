В Свердловской области установили потолок для выплаты пенсий

В 2021 году свердловские пенсионеры богаче не станут Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты свердловского заксобрания утвердили закон об установлении регионального прожиточного минимума пенсионера в 2021 году. Показатель сохранится на уровне 2020 года и составит 9 311 рублей.

Как заявил министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов, эта цифра ежегодно устанавливается областным законом не позднее 15 сентября для определения социальной доплаты к пенсии (если пенсия ниже прожиточного минимума, разницу компенсирует государство). Областные чиновники должны были вывести сумму на основании показателя за II квартал 2020 года. Однако поскольку он не был установлен, прожиточный минимум пересчитали дважды: на основании федеральной методики (цифра составила 9 023 рубля), а также на основании утвержденных Росстатом данных I квартала (9 012 рублей).

Учитывая, что утвержденная областными законодателями сумма на 2020 год (9 311 рублей) превышает оба варианта, прожиточный минимум пенсионера решили оставить на этом уровне. Если федеральное правительство изменит цифру, и она «перешагнет» текущий уровень, региональные власти также сделают перерасчет.

По словам Дениса Мамонтова, получателями социальной доплаты в 2021 году станут 114,5 тысячи свердловских пенсионеров. На эти нужды ПФР будет тратить 258 млн рублей ежемесячно, а общий объем расходов на доплаты свердловчанам в 2021 году составит 3,1 млрд рублей.