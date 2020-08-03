Работы по благоустройству старого городского кладбища Салехарда требуют значительных финансовых вложений Фото: Анна Майорова © URA.RU

Захоронения знаменитых жителей ЯНАО на старом городском кладбище в Салехарде оказались в неухоженном состоянии. Фотографии могил Ивана Ного и Дмитрия Чубынина, имена которых носят улицы ямальской столицы, были опубликованы в местных группах социальных сетей.

«На первом фото могила Ивана Федоровича Ного, — сообщается в группе „В Салехарде.ру“. — На втором фото могила Дмитрия Мартиниановича Чубынина». Именами обоих названы улицы Салехарда, причем улица Чубынина имеет статус центральной.

Дмитрия Чубынина (1888-1965) называют «пионером полярного земледелия». Будучи метеорологом по профессии, он приехал на Ямал в 1926 году, а уже в 1927 году начал первые опыты с сельскохозяйственными культурами, добившись за несколько лет значительных результатов. Иван Ного (1891-1947) — первый ненецкий литератор и драматург, в первом правительстве ЯНАО с 1930 по 1943 год возглавлял окружное управление планирования.

«Кладбище старое. Закрытое для захоронения. Территория кладбища — объект муниципальной собственности, находится в ведомстве дирекции единого заказчика, которая проводит поддерживающие мероприятия. За могилами должны ухаживать родственники», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Салехарда. К благоустройству объекта начали активно подключаться общественники, запланирован субботник, однако объем работ на кладбище большой и требует значительных финансовых вложений.

В мэрии сообщили, что с инициативой выступил депутат городской думы от «Единой России» Роман Арефьев, оформивший предложение по благоустройству старого кладбища в проект инициативного бюджетирования «Уютный Ямал». Победа в этом проекте позволит привлечь финансирование, достаточное для приведения захоронений в надлежащий вид.

В августе пройдут общественные обсуждения инициативы. Со 2 по 10 сентября будет организовано онлайн-голосование, после чего — очное голосование.

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Могила Дмитрия Чубынина Фото: Алексей Мазурин, «ВКонтакте»