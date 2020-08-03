IKEA уточнила, когда возобновит работу в Екатеринбурге

В большинстве городов магазины уже работают Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Екатеринбурге с 5 августа возобновит работу магазин IKEA. Для обеспечения безопасности сотрудников и покупателей количество посетителей будет ограничено. Эти данные будут отображаться на сайте ikea.ru, сообщили в пресс-службе компании.

«С помощью специально разработанной системы подсчета посетителей магазин сможет отслеживать количество одновременно находящихся в нем людей и контролировать соблюдение социальной дистанции. При максимально допустимой заполненности магазина сотрудники будут просить посетителей ожидать своей очереди перед входом», — подчеркнули в пресс-службе. Здесь уточнили, что для профилактики заражения коронавирусом у сотрудников и ежедневно будут измерять температуру, в торговом зале нанесут разметку, поставят дополнительные перегородки, а также будут регулярно проводить дезинфекцию.

Ресторан, детская комната и игровая зона останутся закрытыми, также покупатели не смогут пока получить кредит или вернуть приобретенный товар. Посетителям будет необходимо соблюдать масочный режим, им предлагается использовать преимущественно безналичный способ оплаты покупок.

Ранее для посетителей уже открылись магазины IKEA в ряде российских городов. Магазин в Омске пока остается закрытым.