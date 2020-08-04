Курганского бизнесмена могут повторно признать банкротом

Налоговая служба просит признать Игоря Потютькова банкротом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области просит признать банкротом бизнесмена Игоря Потютькова. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел. Ранее суд уже признавал его банкротом, но дело было закрыто.

Заявление о признании Потютькова банкротом поступило в арбитражный суд Курганской области. Подробности о требованиях УФНС не раскрываются, заявление не принято судом к производству.

По словам Потютькова, претензии УФНС связаны с долгами по земельному налогу. «Мы с ними сейчас производим переоценку стоимости земельных участков. После того, как снизим стоимость, мы заплатим налоги», — заявил он URA.RU. Бизнесмен считает, что банкротство ему не грозит: «Я думаю, что суд все расставит на свои места и налоговая получит все, что хочет получить, но после переоценки. Непонятно, почему, не получив решения по переоценке, они обращаются в суд о банкротстве».

Получить оперативные комментарии пресс-службы регионального УФНС URA.RU не удалось. Направлен запрос. Согласно банку данных исполнительных производств, у Потютькова есть неоплаченные долги на сумму более 15 млн рублей, в том числе за транспортный налог — более 1,8 млн рублей.

Потютьков известен в Кургане как основатель мебельного производства. Он открывал ресторан и отель «Пять звезд», ресторан «Гранд Хаус», фитнес-клуб «Платинум», комплекс «Бани народов Мира», занимался строительством жилых домов. Позже Потютьков переехал в Крым. В сентябре 2016 года арбитражный суд Севастополя признал его банкротом по заявлению Сбербанка. В феврале 2017 года дело о банкротстве закрыли, стороны заключили мировое соглашение.