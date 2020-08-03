Власти блокируют сбор подписей за выборы мэра Екатеринбурга

Власти требуют снести кубы, установленные активистами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники свердловского министерства общественной безопасности (МОБ) требуют убрать кубы, установленные сборщиками подписей за возврат прямых выборов мэра Екатеринбурга. Как заявил представитель ведомства, обращаясь к активистам в сквере у драмтеатра (где установлен один из двух кубов в городе, второй — возле автовокзала), использование конструкций требует согласования с уполномоченными органами, поскольку они являются агитационными.

«Я понимаю, что у вас сбор подписей, но <…> вы проводите несогласованное публичное мероприятие в форме пикетирования с быстровозводимой конструкцией. Я требую прекратить незаконное публичное мероприятие и даю вам две минуты, чтобы демонтировать [куб]», — говорит представитель министерства на видео, опубликованном на странице инициативной группы в Facebook.

Как сообщил URA.RU лидер инициативной группы, депутат гордумы Андрей Пирожков, волонтерам дана команда не останавливать сбор подписей и не демонтировать специальные кубы. По его словам, кубы установлены и работают законным образом, поскольку не являются агитационными. «Мы просто информируем горожан, ни к чему их не призывая. Не знаю, как сейчас обстоит ситуация в сквере, но на автовокзале волонтеры кубы разобрали. Сейчас мы их собираем заново», — поделился он.

Министр общественной безопасности региона Андрей Кудрявцев подтвердил, что установка кубов на данный момент является нарушением: «Пусть собирают подписи, где хотят. Но если они ставят кубы, нужно спрашивать у нас разрешение, иначе это нарушение федерального закона. Им говорили [о том, что необходимо получать разрешения]. Но они делают, что хотят». Отвечая на уточняющий вопрос о том, смогут ли активисты поставить кубы после согласования, от Кудрявцев сообщил: «Когда спросят — когда тогда и будем решение принимать».

С точки зрения законодательства о выборах и референдумах, речь может идти о нарушении статьи 54 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Она регламентирует условия выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, в то же время в тексте явно не описано размещение агитационных кубов.

Как писало URA.RU, инициативная группа (в которую среди прочих входят представители городской оппозиции) ведет сбор подписей за возврат прямых выборов мэра Екатеринбурга и глав других свердловских городов с конца июля. Для того, чтобы законопроект, подготовленный активистами, был рассмотрен депутатами заксобрания, до 11 сентября им необходимо заручиться поддержкой десяти тысяч человек.

Обновлено в 19:17: На Андрея Пирожкова сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении.