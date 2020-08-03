Пермских медиков оставили без выплат по коронавирусу

Медики считают, что выплаты пошли на ремонт больницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Сотрудники больницы детской клинической больницы № 13 в Перми намерены обратиться в прокуратуру из-за того, что им не выплатили «ковидные». Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал один из медиков, уточнив, что медперсонал, контактировавший с зараженными COVID-19 пациентами, не получил выплаты за июнь.

«Мы работаем с детьми, чьи мамочки являются ковид-положительными пациентами. Но в приказе учреждения прописано, что за это тоже положены выплаты, поскольку дети являются переносчиками вируса. Однако выплаты за июнь мы не получили, поэтому я и мои коллеги в ближайшее время готовы обратиться в прокуратуру», — отметила сотрудник ГДКБ №13.

В медучреждении корреспонденту URA.RU подтвердили, что несколько сотрудников действительно интересовались порядком начисления и выплат «ковидных». Сейчас больница произвела выплаты за март, апрель, май. Выплаты за июнь не производились, поскольку минздрав Пермского края пока не перечислил больнице денежные средства.

При этом главврач Ольга Токмакова отметила, что выплаты сотрудникам производятся на основании двух постановлений: федерального №415 и региональному №206-П. «На основании постановления правительства Пермского края, [„ковидные“] мы выплачиваем всем сотрудникам, контактирующих с пациентами, у которых подтвержден диагноз „ОРВИ“», — пояснила Токмакова.

Агентство также направило запрос в минздрав Пермского края с просьбой разъяснить причину задержки выплат медработникам за контакт с ковид-положительными пациентами. URARU также рассказывало о водителях пермских «скорых», которые жаловались на задержку «ковидных» выплат и о медсестре поликлиники №2 в Перми, которой было отказано в положенной выплате в размере 40% от зарплаты.