Захарова оценила слова Лукашенко о задержанных россиянах

Россия не даст в обиду задержанных в Белоруссии граждан, вина которых ничем не доказана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сегодняшнее послание к народу президента Белоруссии Александра Лукашенко.
«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим», — написала Захарова в своем Facebook. Она добавила, что в Минске знают об этом намерении Москвы.
При этом представитель МИД РФ отметила опытность Лукашенко, и согласилась с ним, что отношения между Россией и Белоруссией не подвержены «сиюминутным интересам». Захарова подчеркнула, что отношения между Москвой и Минском состоят из прочного исторического фундамента и современного прагматического взаимодействия.
29 июля правоохранительные органы Белоруссии сообщили о задержании 33 человек. Служба безопасности республики заявила, что все задержанные являются россиянами и принадлежат к ЧВК «Вагнера».
4 августа Александр Лукашенко выступал с обращением к народу Белоруссии. В нем он несколько раз говорил о России, в частности, заявил, что Белоруссия осталась единственным союзником РФ, а Москва «променяла братские отношения на партнерские», передает телеканал 360.
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