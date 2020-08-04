Захарова оценила слова Лукашенко о задержанных россиянах

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Мария Захарова прокомментировала послание Александра Лукашенко к народу Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Ухудшение отношений России и Белоруссии

Россия не даст в обиду задержанных в Белоруссии граждан, вина которых ничем не доказана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сегодняшнее послание к народу президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим», — написала Захарова в своем Facebook. Она добавила, что в Минске знают об этом намерении Москвы.

При этом представитель МИД РФ отметила опытность Лукашенко, и согласилась с ним, что отношения между Россией и Белоруссией не подвержены «сиюминутным интересам». Захарова подчеркнула, что отношения между Москвой и Минском состоят из прочного исторического фундамента и современного прагматического взаимодействия.

29 июля правоохранительные органы Белоруссии сообщили о задержании 33 человек. Служба безопасности республики заявила, что все задержанные являются россиянами и принадлежат к ЧВК «Вагнера».

4 августа Александр Лукашенко выступал с обращением к народу Белоруссии. В нем он несколько раз говорил о России, в частности, заявил, что Белоруссия осталась единственным союзником РФ, а Москва «променяла братские отношения на партнерские», передает телеканал 360.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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