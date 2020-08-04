Дерипаска обвинил Центробанк РФ в поддержке американских санкций

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что Центробанк РФ следит, чтобы российские банки следовали санкциям США. Об этом он высказался в своем telegram-канале.
«Центробанк РФ не только не противодействует санкциям, накладываемым Минфином США на российские компании, а фактически следит, чтобы российские банки им следовали», — написал Дерипаска. Он добавил, что это делается якобы для того, чтобы избежать вторичных санкций со стороны Вашингтона.
В частности, Дерипаска недоволен ситуацией вокруг группы ГАЗ. По его мнению, США хотят «отжать» ГАЗ у российских акционеров. В качестве примера бизнесмен привел действия Вашингтона в отношении китайской социальной сети TikTok, которую может выкупить американская компания Microsoft. «Американцы внаглую отжали бизнес у продвинутой китайской компании. Так же пытаются отжать ГАЗ у российских акционеров, с молчаливого согласия ЦБ РФ», — добавил Дерипаска.
Как напоминает RT, президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы американское подразделение китайской социальной сети TikTok было продано Microsoft или другой американской компании до 15 сентября, иначе соцсеть будет заблокировано на территории страны.
Ранее Олег Дерипаска уже выказывал недовольство в адрес руководства России. Он считает, что власти страны недостаточно серьезно борются с санкциями США, пишет «Национальная служба новостей».
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