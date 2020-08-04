Названо условие для вторжения Украины в ДНР и ЛНР

Украина вряд ли станет вторгаться в ДНР и ЛНР, считает Владимир Орлов
новость из сюжетаВойна на Украине
Украина решится на полномасштабное наступление в ДНР и ЛНР если в Киеве появится политик, похожий на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. С таким мнением выступил военный эксперт Владимир Орлов.
«Чтобы Украина решилась на вторжение, в Киеве должен появиться свой Михаил Саакашвили», — цитирует Орлова сайт argumenti.ru. В августе 2008 года экс-президент Грузии отдал приказ о вторжении в Южную Осетию.
Вероятность наступления украинской армии в регионе в настоящее время очень низка, подчеркнул Орлов. В сложившихся обстоятельствах Украина вряд ли станет вторгаться в ДНР и ЛНР, заключил он.
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