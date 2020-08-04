Названо условие для вторжения Украины в ДНР и ЛНР

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Митинг за мир в Донецке. Украина, донецкая народная республика, флаг днр, митинг, толпа
Украина вряд ли станет вторгаться в ДНР и ЛНР, считает Владимир Орлов Фото: Карина Ванеш © URA.RU
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Война на Украине

Украина решится на полномасштабное наступление в ДНР и ЛНР если в Киеве появится политик, похожий на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. С таким мнением выступил военный эксперт Владимир Орлов.

«Чтобы Украина решилась на вторжение, в Киеве должен появиться свой Михаил Саакашвили», — цитирует Орлова сайт argumenti.ru. В августе 2008 года экс-президент Грузии отдал приказ о вторжении в Южную Осетию.

Вероятность наступления украинской армии в регионе в настоящее время очень низка, подчеркнул Орлов. В сложившихся обстоятельствах Украина вряд ли станет вторгаться в ДНР и ЛНР, заключил он.

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Политика Война

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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