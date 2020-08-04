Сотрудникам детдомов предложили назначить выплаты по коронавирусу

Сенатор предложил внести дополнения в постановление правительства №415, установив для сотрудников детдомов выплаты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Работники детских домов остались без стимулирующих выплат за особые условия работы в период пандемии. На это внимание обратил сенатор Владимир Круглый.

В письме вице-премьеру Татьяне Голиковой политик напомнил, что выплаты положены сотрудникам соцучреждений стационарного типа за каждую 14-дневную смену, проведенную внутри заведения без ухода домой для минимизации риска заражения других людей. По словам сенатора, воспитатели детей-сирот работают в таком же режиме, однако денежное вознаграждение они не получают, потому что формально не относятся к социальным учреждениям, а входят в систему здравоохранения.

«Во многих субъектах им выплачивают деньги за счет региональных бюджетов, но, по моему мнению, их нужно включить в документы о выплатах специалистам социальной сферы, потому что их работа очень близка по функционалу», — объяснил «Известиям» Владимир Круглый. Он предложил внести дополнения в постановление правительства №415, установив для сотрудников детдомов, в которых введен вахтовый режим работы, доплаты по коронавирусу.

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал стимулирующие выплаты медикам. У врачей они составляют 80 тысяч рублей в месяц, у фельдшеров и медсестер — 50 тысяч, у младшего медперсонала — 25 тысяч. Задержка в поступлении средств медикам стала причиной критики со стороны главы государства.

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