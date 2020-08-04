Минфин РФ хочет урезать расходы на Госдуму и Совет Федерации

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации. Инициатива содержится в ведомственном документе «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности».

«Траты на Госдуму в 2021 году могут сократить к запланированным ранее на 2,9%, или 378 миллионов рублей, до 12,7 миллиарда, в 2022 году — на 4,5%, или 577 миллионов, до 12,1 миллиарда, в 2023 году — на 2%, или 256 миллионов, до 12,4 миллиарда рублей», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Расходы на Совфед предлагается уменьшить в 2021 году на 3% (на 217 млн рублей), в 2022 — на 4,6% (на 338 млн рублей), в 2023 — на 2,4% (на 178 млн рублей). В результате финансирование может составить порядка 7 млрд рублей ежегодно. Кроме того, могут пересмотреть и трехлетний бюджет Счетной палаты. Речь идет о сокращении на 2,5% (124,6 млн) — до 4,79 млрд в 2021 году, на 4,8% (244 млн) — до 4,83 млрд в 2022-м и на 2,9% (149,3 млн) — до 4,92 млрд в 2023-м.

Ранее, напомним, сообщалось, что Минфин планирует увеличить в 2021 году расходы на президента и его администрацию. Речь идет о росте расходов на 88,8 млн рублей. На подготовку к президентским выборам в России в 2023 году Центризбиркому могут выделить около 22 млрд рублей. Это в 5,5 раз больше, чем было запланировано ранее

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