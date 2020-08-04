Минфин РФ увеличит расходы на президента и его администрацию

Финансирование в 2021 году может вырасти на 88,8 миллиона рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минфин РФ предложил в 2021 году увеличить расходы на президента и его администрацию. Это следует из ведомственной методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований.

«Согласно документу, финансирование в 2021 году может вырасти на 88,8 миллиона рублей, до 14,28 миллиарда», — приводит данные РИА «Новости». Отмечается, что в 2022 году оно снизится до 14,4 млрд рублей, а в 2023 году вырастет до 14,8 млрд рублей. Отмечается, что на заместителя председателя Совбеза РФ и администрацию президента планируется потратить 25,9 млрд рублей. В 2023 году сумма вырастет до 26,4 млрд.

Ранее сообщалось, что на подготовку к президентским выборам в России в 2023 году Центризбиркому могут выделить около 22 млрд рублей. Это в 5,5 раз больше, чем было запланировано ранее. Кроме этого, Минфин предлагает сократить финансирование ЦИКа до 14,4 млрд рублей в 2021 году (снижение на 8,9%), и до 3,99 млрд рублей в 2022 году (снижение на 7,3%). Увеличение трат связано с тем, что выборы президента, как и голосование по поправкам в Конституцию, могут проходить несколько дней подряд, уточняет RT.

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