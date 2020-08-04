04 августа 2020

Части россиян хотят дать скидки на услуги ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр социальной адаптации для бездомных и для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Екатеринбург, газ, газовая плита, жкх, огонь, кухня, чайник
На льготы по ЖКХ могут рассчитывать многодетные семьи Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Для многодетных семей в России необходимо увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ. С таким предложением в правительство РФ обратилась председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«Прошу вас увеличить минимальную скидку на ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми — до 70%», — приводит RT слова Волынец. По ее мнению, нововведение необходимо россиянам на фоне пандемии коронавируса. Кроме этого Волынец предлагает не взимать плату за ЖКХ с семей с детьми, где родители лишились работы из-за COVID-19. Льготы могут действовать до того момента, пока родители не трудоустроятся.

Сейчас многодетные семьи могут рассчитывать на компенсации в размере 30% от стоимости услуг. Если детей в семье больше десяти, то родители имеют право оплачивать только половину коммунальных платежей.

С 2021 года в России упростится порядок получения субсидий на оплату ЖКХ. Как заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин, гражданам не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности по платежам.

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Экономика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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