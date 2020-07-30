В России станет проще получить субсидию на оплату ЖКХ

Порядок получения субсидий на оплату ЖКХ в России станет проще. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«С начала следующего года людям не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности по платежам, доказывающую их право на субсидию», — цитирует Мишустина «Известия». Отмечается, что документы уже подготовлены.
Ранее председатель правительства РФ подписал распоряжение, согласно которому нужно перераспределить между регионами России 9 млрд рублей на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату ЖКХ, пишет агентство Nation News. В Минстрое ранее предложили снизить долю расходов граждан на оплату коммунальных услуг, передает радио Sputnik. Допустимый порог оплаты труда предлагается снизить с 22 до 15%.
Ранее руководитель GR-практики BMS Law Firm Дмитрий Лесняк рассказал, что право на скидку при оплате ЖКХ имеют пенсионеры, инвалиды и семьи погибших военнослужащих. Большинстьво льгот не назначаются автоматически, чтобы их получить придется писать заявление.
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