В челябинском нацпарке пропал мужчина с 10-летним ребенком

В Челябинской области мужчина с 10-летним сыном ушли в национальный парк «Таганай» и не вернулись. Связь с ними потеряна, пока удалось обнаружить лишь их машину, сообщили URA.RU в Челябинской областной службе спасения.
Пропавших искали всю ночь. Утром пятого августа были отправлены на место ЧП резервные группы спасателей из близлежащих городов.
«В десять вечера 4 августа в Златоустовский отряд областной службы спасения позвонила женщина. Она сообщила, что ее 40-летний супруг и сын 10 лет должны были вернуться из нацпарка в 19:00. Этого не произошло, и тогда женщина сама сумела найти оставленную в 2 км от Центральной усадьбы парка машину, на которой туда приехали путешественники», — рассказали URA.RU в пресс-центре ПСС.
На поиски сначала отправили спасателей из Златоуста, ранним утром среды к ним присоединились коллеги из Миасса и Усть-Катава. «Сейчас в нацпарке „Таганай“ работают 28 сотрудников областной Поисково-спасательной службы, в том числе три расчета со служебными собаками, шесть внедорожников и четыре квадроцикла. К ним присоединились пожарные и сотрудники парка», — добавили в ПСС.
Из-за пандемии коронавируса и закрытых границ «Таганай» сейчас переживает наплыв туристов. В июле национальный парк посетили более 24,1 тысячи гостей, рассказали в пресс-службе парка. В июле прошлого года нацпарк посетили около 19 тысяч человек.
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