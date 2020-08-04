В Перми скончался ветеран космодрома «Байконур» и соратник конструктора Сергея Королева Дмитрий Глотин. Об этом сообщает на своем сайте пермский планетарий.
«3 августа на 91-м году ушел из жизни Дмитрий Панкратьевич Глотин, большой друг пермского планетария, полковник запаса, ветеран РВСН и космодрома „Байконур“, один из соратников Сергея Королева», — сообщается на сайте планетария.
В течение 12 лет Глотин и Королев работали вместе. В 1954-56 годах Глотин участвовал запусках 1, 2 и 3 искусственных спутников Земли, первой лунной станции полигона «Байконур», изготовлении и поставках и испытаниях космических аппаратов и пилоитируемых кораблей. Последние годы жизни бывший военный конструктор занимался просветительской работой и патриотическим воспитанием молодежи.
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