Иностранцам разрешили безвизовый въезд в Россию для командировок

Посещать Россию без визы смогут только те, кто имеет дипломатический или служебный паспорт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее иностранцам посещать Россию для коротких командировок без визы. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок», — говорится в документе. Отмечается, что посещать Россию без визы смогут только те, кто имеет дипломатический или служебный паспорт. Причем у страны, откуда вылетает турист, должно быть заключено соответствующее соглашение с Россией.

Ранее Мишустин открыл железнодорожное сообщение с Калининградом, временно приостановленное из-за ситуации с распространением коронавируса. С 1 августа Россия возобновила также международное авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Абхазией. С 15 августа планируется открыть границы с Швейцарией.

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