Открыто железнодорожное сообщение с Калининградом из городов РФ

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Михаил Мишустин подписал постановление об открытии железнодорожного сообщения с Калининградом Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Железнодорожное сообщение с Калининградом, временно приостановленное из-за ситуации с распространением коронавируса, восстановлено. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков.

«Открыто пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами России», — сообщил Беляков в своем telegram-канале. По его словам, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Абхазией. С 15 августа планируется открыть границы с Швейцарией. Руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский ранее сообщал, что россияне предпочитают отдыхать на отечественных курортах, несмотря на открытие границ. «Рисков от коронавируса в России меньше, чем за рубежом», — подчеркнул он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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