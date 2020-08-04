Сотрудник МТС продал персональные данные десятков жителей ЯНАО

Работник офиса продаж компании решил заработать, торгуя конфиденциальной информацией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель ЯНАО, будучи работником офиса продаж дочерней компании оператора связи МТС, продавал персональные данные клиентов компании, к которым имел доступ. Как сообщили в окружной прокуратуре, за данное нарушение молодой человек получил условное наказание.

«Работая в офисе продаж дочерней компании ПАО „МТС“, молодой человек воспользовался возможностью получать информацию об абонентах оператора связи, реализовав за 3000 рублей персональные данные 26 граждан, составляющие коммерческую тайну», — сообщили в надзорном ведомстве. Суд учел обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, и назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно. Кроме того, в течение года осужденный должен будет следовать назначенным ему судом ограничениям.

В пресс-службе МТС рассказали URA.RU, что работник, о котором идет речь, был уволен, а нарушение закона удалось выявить сотрудникам службы безопасности. «МТС строго следит за сохранностью конфиденциальных данных абонентов. В компании разработана многоступенчатая система, которая позволяет в кратчайшие сроки выявлять подобные нарушения. В данной ситуации, которая произошла в апреле 2019 года, служба безопасности МТС оперативно зафиксировала инцидент и передала информацию в правоохранительные органы», — говорится в официальном комментарии.

Уголовное дело расследовалось по части 3 статьи 183 УК РФ — «незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности». Максимальное наказание, которое могло грозить злоумышленнику, — до пяти лет лишения свободы.