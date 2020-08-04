Соратница депутата Госдумы попала под суд в Челябинске

Ущерб муниципалитету оценили почти в 5 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске завершено уголовное дело экс-директора муниципального учреждения «Горсад им. Пушкина» Ольги Поповой, сообщили URA.RU в следственном управлении регионального СКР. Ранее работавшая в структурах депутата Госдумы Андрея Барышева женщина обвиняется в халатности, в результате чего подземные переходы на площади Революции в Челябинске на пять лет незаконно передали в аренду ООО «Лоция».

«По данным следствия, в 2018—2019 годы обвиняемая без проведения торгов на заведомо невыгодных условиях заключила с коммерческой организацией договор аренды муниципального имущества. Данными преступными действиями она причинила ущерб муниципальному учреждению в сумме более 4,9 млн рублей», — пояснили в пресс-службе управления СК. ООО «Лоция», получившее переходы, принадлежит Барышеву и находится в доверительном управлении (депутатам Госдумы запрещено напрямую заниматься бизнесом).

Расследование дела, возбужденного по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), завершено. Оно направлено прокурору для утверждения обвинения и дальнейшей передаче в суд. Обвиняемой грозит штраф до 120 тыс. рублей, исправительные работы сроком до одного года либо арест до трех месяцев.

Директор МАУ «Горсад имени Пушкина» Ольга Попова после скандала вынуждена была подать в отставку 22 июля. Перед этим ее жестко раскритиковали за срыв контрактов по ремонту переходов, заключенных на сумму более чем 5 млн рублей.