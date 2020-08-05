Екатеринбуржец простоял в пробке пять часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Екатеринбурга Сергей Дерендяев застрял в гигантской пробке по пути в Пермь. К тому времени, когда он ехал обратно, пробка увеличилась более чем в два раза

По словам Сергея 4 августа ему потребовалось съездить в Пермь. На трассе во многих местах ведется ремонт, но, в общем и целом, движение нормальное. Коллапс начался на территории Пермского края в районе Суксуна.

«В Свердловской области везде организовано реверсивное движение, все четко и понятно. Лишь в одном месте простояли минут десять. Так было, пока не доехали до Суксуна. И встали. Без движения простояли минут двадцать, потом чуточку проехали и снова встали. Всего простояли полтора часа», — рассказал URA.RU Сергей Дерендяев.

По его словам, это были еще цветочки. На обратном пути он простоял там в пробке три с лишним часа. «Пермяки, если кто-нибудь знаком с этим господином Кобелевым [ответственный за работу от ООО «СКФ «АТМ»], расскажите ему, что он вовсе не ответственный, а полностью безответственный. Потому что не смог организовать работу», — добавил Дерендяев.

Редакция URA.RU дозвонилась до строительно-коммерческой фирмы АТМ. «Ни в понедельник, ни сегодня там пробок нет. Сложная ситуация сложилась вчера на несколько часов из-за использования большого количества строительной техники. Сейчас в этом месте движение нормальное», — заверили URA.RU в ООО «АТМ».

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