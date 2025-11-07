Логотип РИА URA.RU
ПВО отразила атаку дронов на энергообъекты Волгоградской области

Бочаров: ПВО отразила атаку дронов на энергообъекты Волгоградской области
08 ноября 2025 в 04:21
В Волгограде отражают атаку ВСУ

В Волгограде отражают атаку ВСУ

Фото: Илья Московец © URA.RU

Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотников на объекты энергетики. Силы ПВО Министерства обороны успешно отразили воздушную угрозу. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«Силами ПВО отражена массированная атака беспилотников ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП Балашовская населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах», — заявил глава региона.

По предварительным данным повреждений жилых строений и пострадавших нет. Ранее в регионе была введена беспилотная опасность.

