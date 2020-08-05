Инспектор ДПС напомнил слова Ефремова в ночь после аварии

Сотрудник ДПС отметил, что после ДТП Михаил Ефремов постоянно извинялся и каялся Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Во время судебного заседания по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова сотрудник ДПС заявил, что артист был в машине один и находился в нетрезвом состоянии за рулем. Инспектор воспроизвел диалог, который у него состоялся с Ефремовым сразу после аварии.

«„Вы были за рулем?“, „Да, я был“, „Вы выпили?“, „Да, я употребил“», — передает издание «Подъем» слова сотрудника ДПС в суде. Он отметил, что Ефремов после аварии постоянно каялся и извинялся. Инспектор добавил, что был с актером с позднего вечера и до раннего утра.

Михаил Ефремов совершил ДТП 8 июня в центре Москвы. В состоянии опьянения он начал выезжать на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП погиб водитель машины, в которую врезался актер. 5 августа в Пресненском суде Москвы началось первое судебное заседание по существу. На нем прокурор заявил, что Ефремов ехал с превышением скорости на 25 км/ч, передает RT. Сам актер вину признавать не собирается, так как, по его словам, он ничего не помнит, пишет агентство Nation News.

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