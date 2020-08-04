Власти потратят миллиарды на главный аэропорт ЯНАО

Аэропорт Салехарда ждет масштабная реконструкция Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На подготовку проектной документации для обновления аэропорта Салехарда будет потрачено до 2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют условия аукциона, который объявило правительство Ямало-Ненецкого автономного округа. Согласно тексту проекта, после реконструкции в воздушной гавани появятся новые здания, а пропускная способность будет увеличена.

В настоящий момент власти ЯНАО ищут исполнителя работ, заявки будут принимать до 26 августа. Максимальная цена работ — 2,042 млрд рублей, деньги будут выделены напрямую из окружного бюджета. Документацию должны разработать до конца октября 2020 года. Затем начнется сама реконструкция, которую должны завершить в сентябре 2023 года.

Согласно тексту задания на проектирование, копия которого есть в распоряжении URA.RU, в аэропорту Салехарда появятся здание зон прилета, прилета и вылета повышенной комфортности, а также переходные галереи с двумя телескопическими трапами. Также будет отремонтировано действующее здание воздушной гавани, а площадь возле аэропорта благоустроят. В итоге аэропорт сможет пропускать до 200 пассажиров в час вместо нынешних 120.

О намерении властей ЯНАО модернизировать аэропорт Салехарда стало известно в июле 2019 года. В правительстве объясняли URA.RU, что реконструкция действующей гавани обойдется дешевле, чем строительство новой. Заключение госконтракта на проектирование планировалось еще осенью прошлого года, но было отложено.

В мае обновление аэропорта было отложено на месяц из-за скандала. Федеральная антимонопольная служба приостановила закупочный конкурс: один из участников аукциона, фирма «Аэродинамика», обвинил заказчика в создании преимущества для конкретной компании. В отношении сотрудника, ответственного за аукционную документацию, было возбуждено административное дело.