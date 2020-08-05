Надежда Вехова забрала себе часть берега Волги, где отдыхают жители Самары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудница минстроя Самарской области Надежда Вехова захватила часть берега Волги, куда раньше приходили отдыхающие. Жители Самары жалуются, что чиновница свалила бетонные балки перед входом на пляж.

По информации Mash, коттедж, в котором проживает Вехова, принадлежит ее маме. «Вехова пыталась захватить место у воды с июня. И чуток даже выходило: она два раза перекрывала въезд к берегу», — пишет издание. Там уточнили, что сейчас бетонные блоки были убраны с проезда, но остались на берегу. Это было сделано после того, как местные жители пожаловались в прокуратуру.

URA.RU направило запрос на комментарий в департамент информационной политики правительства Самарской области. На момент публикации ответ не поступил.

Обновлено в 17:39:

В департаменте информационной политики правительства Самарской области заявили, что против Веховой и ее семьи организована травля. «Это со стороны группы лиц, которые осуществляют незаконные перевозки, то есть организовали переправу [через Волгу] в незаконном месте. 17 июля неустановленными лицами была совершенна попытка поджога дома, где живет семья Веховой. Сейчас органы правопорядка проверяют эту информацию», — объяснили URA.RU в ведомстве.

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