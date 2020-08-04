Власти приняли послабления режима самоизоляции Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Пермского края отменили режим самоизоляции для граждан. Решение принято на оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом под председательством главы Пермского края Дмитрия Махонина принял решение о снятии режима самоизоляции для жителей региона. Данное решение распространяется на всех прикамцев кроме людей из групп риска — старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями», — сообщает пресс-служба губернатора.

Кроме того, по итогам заседания оперштаба принято решение расширить перечень деятельности салонов красоты. Теперь они могут оказывать косметические услуги (пилинг, мезотерапия и другие услуги). Разрешена также деятельность организаций, предоставляющих финансовые услуги (ломбарды, микрофинансовые организации), агентств и оценщиков недвижимости, организаций, оказывающих услуги в области права.

Махонин отметил, что если ситуация с распространением инфекции сохранится на прежнем уровне, то в ближайшее время оперштаб «обсудит восстановление работы кафе и ресторанов в привычном формате». Сейчас в крае насчитывается 6227 человек, у которых выявлен коронавирус. Коэффициент распространения инфекции (Rt) составляет 1,04. Это не позволяет региону перейти к третьему (заключительному) этапу снятия ограничений.