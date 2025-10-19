В российском регионе закончились детские вакцины «Пентаксим»: что будет, если ее не поставить ребенку

В Пермском крае родители жалуются на дефицит вакцин «Пентаксим» Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

В Пермском крае закончилась детская вакцина «Пентаксим», которую используют для профилактики сразу пяти опасных инфекций у младенцев: дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и заболеваний, вызываемых гемофильной инфекцией типа b. Ее ставят младенцам в первые месяцы жизни. Жители региона массово жалуются, что не могут привить своих детей. Дефицитом этого лекарства в российском регионе уже озаботился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, краевая прокуратура начала проверки. Подробнее об отсутствии препарата в Пермском крае, жалобах матерей и самой вакцине — в материале URA.RU.

«Пентаксим» защищает детей от ряда сложных заболеваний

«Пентаксим» закончился в Пермском крае, сообщил telegram-канал Mash. По его данным, отсутствие препарата вызвало обеспокоенность родителей: они массово обращаются с жалобами в надзорные органы. Краевая прокуратура уже начала проверку.

Местные жители сообщают, что не могут привить своих детей с начала осени. Одна из жительниц края рассказала, что ее восьмимесячный сын с сентября не получил плановую прививку, так как «Пентаксим» отсутствует во всех районных поликлиниках города.

По некоторым данным, вакцина отсутствует в больницах города Березняки, что вызвало беспокойство у родителей. Якобы там даже заведено уголовное дело о несвоевременном оказании медпомощи.

Бастрыкин озаботился отсутствием вакцины

Бастрыкин взял дело на контроль

Прокуратура Пермского края инициировала проверку после сообщений о дефиците детской вакцины против инфекционных заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. На проблему также обратили внимание Народный фронт, а затем — председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, пишет «Царьград».

«Органы прокуратуры края проводят проверку по информации о нехватке льготной вакцины для детей в Пермском крае. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства об охране здоровья несовершеннолетних, санитарно-эпидемиологических требований, в том числе своевременности организации закупочной деятельности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту правоохранительными органами», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Реакция Минздрава

В Минздраве пообещали решить проблему с дефицитом

В Минздраве региона уточнили, что до 1 ноября ожидается поставка 18 тысяч доз вакцины. После поступления вся партия в кратчайшие сроки будет распределена по медицинским учреждениям региона в течение нескольких дней, а родители получат приглашения на иммунизацию детей.

В министерстве также пояснили, что объем и сроки поставок вакцин определяет Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава России. Региональные власти формируют заявки по национальному календарю профилактических прививок, после чего ждут централизованного распределения препаратов по субъектам страны.

О вакцине «Пентаксим»

«Пентаксим» — французская комбинированная вакцина, одно из современных лекарств, широко применяемых в России и мире. Ее ставят в первые месяцы жизни ребенка. Вакцинация проводится бесплатно в государственных медучреждениях. Ее применяют для защиты от следующих заболеваний:

Дифтерия — тяжелое бактериальное заболевание, поражающее дыхательные пути. Даже с учетом современной медицины, уровень смертности превышает 10%.

— тяжелое бактериальное заболевание, поражающее дыхательные пути. Даже с учетом современной медицины, уровень смертности превышает 10%. Коклюш — особенно опасен для малышей до двух лет. Заболевание сопровождается приступообразным кашлем и высокой вероятностью осложнений. Коклюш очень заразен: при контакте с больным заражаются практически все неиммунные дети.

— особенно опасен для малышей до двух лет. Заболевание сопровождается приступообразным кашлем и высокой вероятностью осложнений. Коклюш очень заразен: при контакте с больным заражаются практически все неиммунные дети. Столбняк — инфекция, вызываемая токсином бактерий, попадающих в организм через раны. В мире ежегодно умирает около 100 тысяч человек. Массовая вакцинация снижает заболеваемость в десятки раз.

— инфекция, вызываемая токсином бактерий, попадающих в организм через раны. В мире ежегодно умирает около 100 тысяч человек. Массовая вакцинация снижает заболеваемость в десятки раз. Полиомиелит — вирусное заболевание, приводящее к параличу. Сейчас встречается редко, но сохраняет высокую контагиозность.

— вирусное заболевание, приводящее к параличу. Сейчас встречается редко, но сохраняет высокую контагиозность. Гемофильная инфекция типа B (Hib) — одна из основных причин тяжелых пневмоний, менингитов и сепсиса у детей младше пяти лет.

Состав и принцип действия вакцины

Главное преимущество «Пентаксима» заключается в его комбинированном составе. В одной инъекции содержатся:

анатоксины дифтерии и столбняка,

бесклеточный компонент коклюша (что снижает риск побочных реакций по сравнению с цельноклеточными вакцинами),

инактивированные вирусы полиомиелита всех трех типов,

капсульный полисахарид Hib-бактерии, связанный с белком-носителем для эффективного иммунного ответа.

Использование «Пентаксима» существенно сокращает число инъекций, необходимых для формирования иммунитета. Такой состав позволяет формировать у ребенка устойчивый иммунитет сразу к пяти тяжелым инфекциям, минимизируя количество уколов и стресс для малыша и родителей.

В каком возрасте делают прививку

Согласно Национальному календарю прививок, вакцинация Пентаксимом начинается в возрасте трех месяцев. Стандартная схема включает три введения:

Первая доза — в три месяца; Вторая доза — в четыре с половиной месяца; Третья доза — в шесть месяцев.

Ревакцинация проводится через год после третьей дозы. Примерно в возрасте 18 месяцев (полтора года).

Если первая вакцинация проведена после шести месяцев, компонент против гемофильной инфекции добавляют только при первой и второй вакцинации. Если начать вакцинацию после 12 месяцев, Hib-компонент вводится только при первом введении.

До какого возраста разрешено использовать «Пентаксим»

«Пентаксим» ставят в первые месяцы жизни ребенка

«Пентаксим» без гемофильного компонента можно использовать в любом возрасте, отмечают специалисты многопрофильного детского центра «Евромед Кидс». По их данным, в России для детей старше четырех лет чаще используют вакцину АДСМ (от дифтерии и столбняка) или Адасель (от дифтерии, столбняка и коклюша).

Совместимость с другими вакцинами

«Пентаксим» можно комбинировать с большинством других вакцин, включая «Превенар» (от пневмококковой инфекции) и вакцину против гепатита B, отмечают специалисты детского центра. При необходимости вакцины вводят одновременно, но в разные части тела.

Пентаксим можно вводить после АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина), а также после полиомиелитной вакцины. Если ранее использовалась живая полиомиелитная вакцина, между прививками должно пройти не менее месяца.

Чем можно заменить «Пентаксим»

«Пентаксим» и «Инфанрикс Гекса» взаимозаменяемы при первичной вакцинации, отмечают в детском центре. Важно помнить, что «Инфанрикс Гекса» дополнительно защищает от гепатита B. Если требуется смена схемы, график вакцинации должен скорректировать педиатр.

АКДС можно использовать как альтернативу Пентаксиму, но она не защищает от гемофильной инфекции и полиомиелита, поэтому эти компоненты нужно вводить отдельно, подчеркнули в детском центре. Если родитель решит ставить не «Пентаксим», а отдельные прививки (например, АКДС + ИПВ (инактивированная полиомиелитная вакцина) + Хиб), это займет больше времени и потребует больше уколов.

Нормальные реакции на прививку Пентаксим

Укол «Пентаксима» может вызывать незначительные реакции у ребенка

Иммунная система каждого ребенка уникальна, поэтому реакция на прививку может отличаться, сообщают специалисты московского медицинского центра «Детская поликлиника на Ленинградке». Наиболее частые проявления — это легкое покраснение, припухлость или болезненность в месте укола. Такие симптомы считаются нормой и проходят самостоятельно в течение нескольких дней.

Иногда у детей может наблюдаться кратковременное повышение температуры, обычно не превышающее 37,5–38 градусов. Это также расценивается как нормальная реакция организма на формирование иммунитета.

Когда стоит обратиться к врачу

Большинство поствакцинальных реакций не требуют специального лечения. Однако родителям важно знать признаки, при которых необходима консультация специалиста: