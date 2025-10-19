Решающая игра прошла 19 октября Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Футбольный клуб «Амкар-Пермь» обеспечил себе выход в дивизион Б группы «Серебро» Второй лиги после победы над барнаульским «Динамо». Встреча завершилась в пользу пермяков.

«В результате победы „Амкара“ над „Динамо“ со счетом 3:1 команда вышла в дивизион Б», — указано в telegram-канала пермского клуба. Футболисты, тренерский штаб и руководство красно-черных уже поздравили болельщиков с этим достижением.

URA.RU писало, что в начале октября ФК из Перми возглавил турнирную таблицу, уверенно победив екатеринбургский «Урал-2» со счетом 3:0. В предпоследнем матче сезона с аналогичным результатом был повержен тольяттинский «Акроном-2».