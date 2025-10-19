Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Спорт

Пермский «Амкар» обеспечил себе выход в следующий дивизион. Видео

ФК «Амкар Пермь» вышел во второй дивизион группы «Серебро» Второй лиги
19 октября 2025 в 16:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Решающая игра прошла 19 октября

Решающая игра прошла 19 октября

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Футбольный клуб «Амкар-Пермь» обеспечил себе выход в дивизион Б группы «Серебро» Второй лиги после победы над барнаульским «Динамо». Встреча завершилась в пользу пермяков.

«В результате победы „Амкара“ над „Динамо“ со счетом 3:1 команда вышла в дивизион Б», — указано в telegram-канала пермского клуба. Футболисты, тренерский штаб и руководство красно-черных уже поздравили болельщиков с этим достижением.

URA.RU писало, что в начале октября ФК из Перми возглавил турнирную таблицу, уверенно победив екатеринбургский «Урал-2» со счетом 3:0. В предпоследнем матче сезона с аналогичным результатом был повержен тольяттинский «Акроном-2».

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал