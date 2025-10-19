В Перми готовятся к расширению улицы Карпинского возле нового зоопарка
Первая часть масштабного проекта реконструкции улицы близится к завершению
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми приступили к разработке проекта по расширению улицы Карпинского на участке между улицами Свиязева и Леонова, расположенном вблизи нового зоопарка. По данным городской администрации, завершить проектные работы планируют в следующем году.
«Предусматривается устройство четырехполосной дороги — по две полосы в каждом направлении, сети наружного освещения, устройство организованного отвода дождевых и талых вод. Будут предусмотрены остановки общественного транспорта, озеленение территории. Проект должен быть готов в первом квартале 2026 года», — о планах реконструкции сообщает агентство «Текст».
Сейчас в городе завершаются расширение улицы Карпинского на участке от Мира до шоссе Космонавтов. Новый этап работ позволит обеспечить транспортную доступность к инфраструктуре в районе зоопарка, а также повысит пропускную способность одной из важных городских магистралей. В рамках реализации проекта планируется также улучшить условия для пешеходов и пассажиров общественного транспорта.
