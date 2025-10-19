Экс-чиновник мэрии Перми не смог оспорить приговор по делу о госизмене

Бывший пермский чиновник был осужден на 12 лет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Антон Галэта* (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов в РФ), ранее занимавший руководящие должности в пермских городских и краевых структурах, вновь не смог обжаловать приговор. Прошение отклонила кассация, указано в картотеке ведомства.

«Кассационная инстанция Верховного суда России оставила жалобу на приговор Антону Галэте без удовлетворения. Обжалуемые судебные решения не были изменены», — на материалы дела ссылается портал Properm. Соответствующее постановление вынесено 14 октября.

URA.RU уже рассказывало, что Галатэ отправили в колонию на 12 лет за сотрудничество с ВСУ. По данным ФСБ, бывший чиновник готовился совершить серию терактов на промобъектах. Его задержали осенью 2022 года. В конце 2024-го — Галатэ в жалобе на приговор отказал президиум военного арбитражного суда.

Продолжение после рекламы