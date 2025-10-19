Спектакли на национальных языках с переводом: в Кудымкаре открылся фестиваль национальных театров
Показы будут проходить до 26 октября (архивное фото)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Кудымкаре (Пермский край) 19 октября открылся VII межнациональный театральный фестиваль «Сообщение», куда съехались коллективы из семи стран и республик РФ. По данным организаторов, все постановки будут проходить на сцене Коми-Пермяцкого драматического театра на национальных языках с сурдопереводом.
«В этом году на одной площадке соберутся театры из Армении, Татарстана, Удмуртии, Карелии, Марий-Эл, Ханты-Мансийского автономного округа и Пермского края», — указано на сайте театра. Зрители услышат синхронный перевод на русский язык через индивидуальные гарнитуры.
Фестиваль продлится до 26 октября. Это часть масштабного проекта «Люди Дальней земли — пера Маа Отир». Событие приурочено к 100-летию со дня образования Коми-Пермяцкого округа. URA.RU уже рассказывало, что в предыдущие годы мероприятие также сопровождалось творческими встречами, мастер-классами и экскурсиями.
