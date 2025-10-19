Спектакли на национальных языках с переводом: в Кудымкаре открылся фестиваль национальных театров

Показы будут проходить до 26 октября (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Кудымкаре (Пермский край) 19 октября открылся VII межнациональный театральный фестиваль «Сообщение», куда съехались коллективы из семи стран и республик РФ. По данным организаторов, все постановки будут проходить на сцене Коми-Пермяцкого драматического театра на национальных языках с сурдопереводом.

«В этом году на одной площадке соберутся театры из Армении, Татарстана, Удмуртии, Карелии, Марий-Эл, Ханты-Мансийского автономного округа и Пермского края», — указано на сайте театра. Зрители услышат синхронный перевод на русский язык через индивидуальные гарнитуры.