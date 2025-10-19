Логотип РИА URA.RU
В Перми медали «Отец соладата» вручили папам участников спецоперации

19 октября 2025 в 18:29
Награды раздали на региональном форуме

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

В Перми провели награждение, приуроченное ко Дню отца. Медали «Отец солдата» получили папы, воспитавшие достойных защитников страны, объяснил губернатор региона Дмитрий Махонин. Среди награжденных — отцы участников спецоперации.

«На втором региональном форуме вручили медали „Отец солдата“. Это особая награда для тех, кто вырастил сыновей, защитников нашей страны, настоящих героев. Горжусь, что у нас в Пермском крае много таких примеров», — написал Махонин в своем telegram-канале.

Ранее в Прикамье отметили заслуги местных медработников: 134 специалиста получили награды Минздрава России за многолетний труд и вклад в здравоохранение региона. Как и в случае с вручением медалей «Отец солдата», региональные власти подчеркивают значимость вклада жителей в развитие общества и защиту страны.

