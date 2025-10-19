Логотип РИА URA.RU
Из-за пожара на подстанции в Березниках жители остались без интернета и воды

19 октября 2025 в 19:55
Причины происшествия еще предстоит выяснить

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Березниках (Пермский край) в районе МЖК произошло возгорание подстанции. В результате в различных частях города наблюдаются перебои с подачей воды, электроснабжением и интернетом. Об этом URA.RU рассказали местные жители.

«В МЖК произошел пожар. Горит подстанция. Есть проблемы с водой, интернетом и электричеством», — пояснили собеседники агентства.

Глава города Алексей Казаченко соощил, что инцидент произошел на подстанции Быгель. Он выехал на место ЧП и обещал информировать население о развитии ситуации. Редакция URA.RU ожидает комментарий от пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю.

