В селе ЯНАО больных начнут принимать в металлическом контейнере

Жителям Мыса Каменного придется получать помощь в быстровозводимом контейнере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство ЯНАО обустроит базу медиков в селе Мыс Каменный в быстровозводимом контейнере. Информация об этом появилась на портале госзакупок, где ямальские власти объявили аукцион. На строительство контейнера для врачей окружная администрация потратит 91,2 млн рублей.

Карточка тендера гласит, что «мобильное инвентарное здание» возведут для врачебной амбулатории. Изначально правительство ЯНАО планировало потратить 102,5 млн рублей, но победитель торгов — строительная компания «Прозрачный мир» — предложила на 10 млн меньше.

В тексте техзадания, копия которого имеется в распоряжении URA.RU, сказано, что общая площадь контейнера должна быть не менее 400 квадратных метров. В помещении разместят кабинеты фельдшера и детского врача, несколько палат, санузлы и технические помещения. Прослужить такая конструкция, по задумке властей ЯНАО, должна не менее 20 лет. Срок окончания строительства — 25 декабря 2020 года.

В департаменте здравоохранения ЯНАО пояснили URA.RU, что медпомощь в Мысе Каменном организована на приемлемом уровне, и появление нового здания не связано с какими-либо проблемами. «Строительство нового модульного здания врачебной амбулатории не связано с качеством оказания медицинской помощи населению села, а обусловлено созданием более комфортных условий для пациентов», — сказали в пресс-службе департамента.

В настоящий момент в Мысе Каменном, где проживает 1960 человек, действует только одна врачебная амбулатория, подконтрольная Яр-Салинской центральной районной больнице. В учреждении не ответили на звонки журналиста URA.RU. Согласно данным Единой электронной регистратуры ЯНАО, записаться на прием ни к одному врачу амбулатории сейчас нельзя. Говоря о проблемах здравоохранения в селе, глава Ямальского района Андрей Кугаевский пообещал обсустроить новое медицинское здание в 2020 году.