В крови Ефремова обнаружены кокаин и марихуана

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Спектакль
После аварии в крови Михаила Ефремова нашли следы марихуаны и кокаина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

После смертельной аварии в центре Москвы в крови у актера Михаила Ефремов обнаружили следы марихуаны, кокаина и этанола. Об этом говорится в материалах уголовного дела в отношении артиста.

«У Ефремова после ДТП нашли в крови следы марихуаны и кокаина. Также обнаружен этанол», — передает издание «Подъем». Также в материалах дела установлено, что Ефремов находился в машине один. Кроме того, в автомобиле найдена «микроскопические» следы гашиша, передает РИА «Новости».

Михаил Ефремов попал в ДТП в июне в центре Москвы. В состоянии опьянения актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. В отношении актера возбуждено уголовное дело. Ефремов заявлял о своем раскаянии и предлагал семье погибшего помощь и компенсации, от чего они отказывались.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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