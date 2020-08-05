В крови Ефремова обнаружены кокаин и марихуана

После смертельной аварии в центре Москвы в крови у актера Михаила Ефремов обнаружили следы марихуаны, кокаина и этанола. Об этом говорится в материалах уголовного дела в отношении артиста.
«У Ефремова после ДТП нашли в крови следы марихуаны и кокаина. Также обнаружен этанол», — передает издание «Подъем». Также в материалах дела установлено, что Ефремов находился в машине один. Кроме того, в автомобиле найдена «микроскопические» следы гашиша, передает РИА «Новости».
Михаил Ефремов попал в ДТП в июне в центре Москвы. В состоянии опьянения актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. В отношении актера возбуждено уголовное дело. Ефремов заявлял о своем раскаянии и предлагал семье погибшего помощь и компенсации, от чего они отказывались.
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