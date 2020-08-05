Роструд заказал робота для трудоустройства россиян

В Роструде намерены создать умную систему трудоустройства для безработных. Планируется, что рекомендательный сервис будет предлагать соискателям подходящие вакансии, а службам занятости и работодателям — подходящих кандидатов.
Создание умного устройства обойдется ведомству в 147,5 млн рублей и будет запущено уже в следующем году, пишет газета «Ведомости». Представитель Роструда подтвердил изданию, что ведомство на первом этапе будет заниматься подготовкой и сопоставлением данных резюме и вакансий. Кроме того, в Минкомсвязи хотят создать проект «Искусственный интеллект», на платформе которого разместят справочники компетенций, возможность оценки квалификаций соискателя, а также запись на стажировки. По оценке ведомства, через четыре года этой платформой будет пользоваться 4,5 млн человек.
Рекрутеры отмечают, что за время пандемии на российском рынке труда произошли значительные изменения, пишет Nation News. Так, работники все больше стали склонятся к удаленной работе, а наиболее популярными вакансиями сейчас стали личный водитель, социальный педагог, оператор call-центра и помощник руководителя.
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