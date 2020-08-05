Сенатор разбогател на золоте Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов благодаря скачку цен на золото за день разбоготел настолько, что смог занять верхнюю строчку Forbes. По данным издания, всего за несколько часов его состояние увеличилось на 1,7 млрд долларов и достигло 24,7 млрд долларов.

Семья сенатора Керимова владеет золотодобывающей компанией «Полюс». Основной владелец предприятия — это сын сенатора Саид, ему принадлежат 76,8% акций. Кроме того, наследнику сенатора принадлежит 100% акций кипрской компании Wandle Holdings Limited, которая полностью контролирует Polyus Gold International Limited (Джерси).

Как отмечает Forbes, с начала года компания «Полюс» подорожала более чем вдвое, накануне золото поднялось в цене на 34% — с 1521 долларов за унцию до 2000 долларов. После этого Керимов обошел по богатству президента «Норникеля» Владимира Потанина (состояние 24,6 млрд долларов) и Владимира Лисина (21,9 млрд долларов). Forbes отмечает, что Керимов возглавил рейтинг в первый раз.

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