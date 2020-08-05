Из-за пандемии коронавируса зоопарк под Исетском с марта простаивает без работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В селе Исетском (Тюменская область) владелец частного зоопарка устроил распродажу зверей. Об этом в одном из популярных пабликов соцсети «ВКонтакте» рассказали местные жители. По их словам, в зоопарке содержится много диких животных. В том числе, медведь, леопард, рысь и волки.

«Уже несколько месяцев несчастные животные томятся в клетках. Кормить их нечем, так как в период пандемии посещать зоопарки запрещено и хозяин животных решил распродать их простым людям. Неужели нет возможности пристроить животных в другие зоопарки?», — написала в своей публикации жительница Исетского.

Некоторых животных владельцу зоопарка уже удалось продать местным жителям. «Мои родители купили лошадку, сейчас она на ферме живет. Отдали за нее около 30 тысяч рублей. Пони тоже кто-то купил», — заявила в комментариях к публикации Анна Кудрявцева.

Жители Исетского утверждают, что животные содержатся в ужасных условиях и утомлены аномальной жарой, которая установилась в Тюменской области. Получить оперативный комментарий у владельцев зоопарка URA.RU не удалось: в открытых источниках их контактные данные отсутствуют. В администрацию Исетского района направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в природоохранную прокуратуру Тюменской области.

По словам жителей Исетского, животные в зоопарке содержатся в ужасных условиях Валерия Витальевна, соцсеть «ВКонтакте»