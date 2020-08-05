В Кургане назвали причины массовой гибели рыбы

Пелядь в озере под Курганом погибла из-за длительной жары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Новости "URA.RU" работают!

Массовая гибель пеляди в озере Карасинском в Юргамышском районе Курганской области произошла из-за длительной жары в июле. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры по итогам проверки, организованной природоохранной прокуратурой по фактам, указанным в публикации URA.RU.

«По мнению специалистов, массовая гибель рыбы была спровоцирована чрезвычайной ситуацией природного характера — длительным повышением температуры воздуха (+35 градусов), воды (+29 градусов)», — рассказали в прокуратуре. В ведомстве добавили, что специалисты обследовали водоохранную зону и акваторию водоема, провели лабораторные исследования воды и рыбы, но нарушений санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства не выявили.

По факту незаконного зарыбления водоема Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства возбудило дело об административном правонарушении, добавили в прокуратуре. Сейчас ведется расследование.

О массовой гибели пеляди в озере Карасинском URA.RU рассказали местные жители, которые обнаружили замор 19 июля. На следующий день, по их словам, мертвой рыбы стало больше. Инсайдер из сферы рыбоохраны предполагал, что пелядь в водоеме погибла полностью. При этом он заявил, что озеро было зарыблено незаконно, так как не имело пользователя на долгосрочной основе. Выдавалось лишь три промысловых разрешения для предпринимателей на добычу карася.