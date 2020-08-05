В Кургане назвали причины массовой гибели рыбы

Массовая гибель пеляди в озере Карасинском в Юргамышском районе Курганской области произошла из-за длительной жары в июле. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры по итогам проверки, организованной природоохранной прокуратурой по фактам, указанным в публикации URA.RU.
«По мнению специалистов, массовая гибель рыбы была спровоцирована чрезвычайной ситуацией природного характера — длительным повышением температуры воздуха (+35 градусов), воды (+29 градусов)», — рассказали в прокуратуре. В ведомстве добавили, что специалисты обследовали водоохранную зону и акваторию водоема, провели лабораторные исследования воды и рыбы, но нарушений санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства не выявили.
По факту незаконного зарыбления водоема Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства возбудило дело об административном правонарушении, добавили в прокуратуре. Сейчас ведется расследование.
О массовой гибели пеляди в озере Карасинском URA.RU рассказали местные жители, которые обнаружили замор 19 июля. На следующий день, по их словам, мертвой рыбы стало больше. Инсайдер из сферы рыбоохраны предполагал, что пелядь в водоеме погибла полностью. При этом он заявил, что озеро было зарыблено незаконно, так как не имело пользователя на долгосрочной основе. Выдавалось лишь три промысловых разрешения для предпринимателей на добычу карася.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «