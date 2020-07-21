Специалисты считают, что рыба погибла из-за жары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Массовая гибель пеляди зафиксирована в озере Карасинском в Юргамышском районе Курганской области. Об этом URA.RU рассказал житель села Караси Николай Бахматов. При этом он считает, что озеро было зарыблено незаконно.

«19 июля обнаружен замор пеляди в больших объемах на берегу у села Караси», — заявил Бахматов. На следующий день мертвой рыбы у берега стало еще больше. По словам Бахматова, озеро зарыбили пелядью незаконно, так как у него нет официального пользователя, выбранного на аукционе. Также он отметил, что в предыдущие годы на этом озере фиксировали замор карася.

«Причины гибели понятны — природный фактор, жара. Пелядь холодолюбивая. На территории области это не первый случай, заморные явления наблюдаются в озерах, где зарыблена пелядь», — рассказал URA.RU источник из сферы рыбоохраны. Инсайдер предположил, что пелядь в водоеме погибла полностью. Он также подтвердил, что озеро было зарыблено незаконно, сейчас проводится административное расследование: «Карасинское не имеет пользователя на долгосрочной основе. Есть лишь три промысловых разрешения для предпринимателей на добычу карася».

В департаменте природных ресурсов Курганской области заявили URA.RU, что обращение о заморе к ним поступило. «Скорее всего, гибель рыбы произошла около пяти дней назад. У пеляди нет пузыря. Когда они умирают, вначале тонут, а потом всплывают», — заявили в ведомстве. Одной из вероятных причин гибели здесь также считают жару: в некоторых озерах температура воды у поверхности достигала 34-36 градусов. В департаменте также заявили, что есть подозрения на незаконное зарыбление озера, информация об этом передана по подведомственности в департамент АПК. В этом ведомстве пообещали предоставить комментарии позже.

Ранее URA.RU рассказывало о массовой гибели раков на водоеме в курганском микрорайоне Керамзитный. Одной из возможных причин специалисты также называли жару и нехватку кислорода.

Фото: Николай Бахматов

Фото: Николай Бахматов

Фото: Николай Бахматов