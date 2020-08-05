Стало известно, почему ФСБ проверяет оператора связи «Мотив»

Из-за контрагента «Мотива» в офис компании нагрянули силовики Фото: Анна Майорова © URA.RU

Силовики изъяли документы в екатеринбургском офисе сотового оператора «Мотив». Источник URA.RU объяснил, что бумаги касаются контрагента «Мотива».

«Компания отнеслась к работе проверяющих с необходимым вниманием», — цитирует « Коммерсант» пресс-секретаря «Мотива». В организации сотрудникам ФСБ помогли работать с документами. В «Мотиве» подчеркнули, что это была тяжелая и необходимая работа.

О каком именно контрагенте идет речь, не уточняется. Документы забрали из-за нарушений при выплате налогов, отмечает издание. Получить комментарий «Мотива» URA.RU не удалось — сотовый оператор не ответил на звонок корреспондента.

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