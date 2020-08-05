05 августа 2020
04 августа 2020

В Тюмени пассажирский автобус въехал в книжный магазин. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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В самом книжном магазине никто не пострадал Фото: паблик Госавтоинспекция Тюменской области во ВКонтакте

В Тюмени пассажирский автобус въехал в книжный магазин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

«На улице Ямской, 59 микроавтобус въехал в бордюр, дорожный знак и затем в магазин. По уточненным данным, травмы получили шесть человек, все они пассажиры маршрутного такси. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Там также уточнили, что водитель, возможно, пытался уйти от ДТП и неудачно совершил маневр. В момент аварии в салоне автобуса находилось 18 человек.

Ранее URA.RU сообщало о похожих ДТП в областной столице. В 2018 году самосвал КамАЗ въехал в продуктовый магазин. Пострадавших в том происшествии удалось избежать.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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