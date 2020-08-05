В самом книжном магазине никто не пострадал Фото: паблик Госавтоинспекция Тюменской области во ВКонтакте

В Тюмени пассажирский автобус въехал в книжный магазин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

«На улице Ямской, 59 микроавтобус въехал в бордюр, дорожный знак и затем в магазин. По уточненным данным, травмы получили шесть человек, все они пассажиры маршрутного такси. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Там также уточнили, что водитель, возможно, пытался уйти от ДТП и неудачно совершил маневр. В момент аварии в салоне автобуса находилось 18 человек.

Ранее URA.RU сообщало о похожих ДТП в областной столице. В 2018 году самосвал КамАЗ въехал в продуктовый магазин. Пострадавших в том происшествии удалось избежать.