Ефремов отреагировал на видео с ним после смертельного ДТП. «Мистер Хайд»

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Спектакль
Михаил, Ефремов сообщил, что с трудом узнает себя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов, ставший фигурантом дела о смертельном ДТП, сказал, что ему сложно узнать себя на кадрах, записанных сразу после аварии. Об этом он заявил во время заседания по его делу в Пресненском суде Москвы.

«С трудом», — цитирует RNS ответ Ефремова на вопрос, может ли он узнать себя на видео, которое показали в суде. Когда адвокат пострадавшей стороны попытался получить подробный ответ, артист ответил: «Мистер Хайд».

Мистер Хайд — герой произведения Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». По мотивам повести многократно ставили театральные постановки, а образы героев использовали в кинематографе.

Почетный адвокат России Александр Островский считает, что действия защиты Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, лишь ухудшают отношение суда к актеру. Авария произошла 8 июня. Машина, в которой находился актер, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице. В крови артиста нашли наркотики.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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