Актер Михаил Ефремов, ставший фигурантом дела о смертельном ДТП, сказал, что ему сложно узнать себя на кадрах, записанных сразу после аварии. Об этом он заявил во время заседания по его делу в Пресненском суде Москвы.
«С трудом», — цитирует
Мистер Хайд — герой произведения Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». По мотивам повести многократно ставили театральные постановки, а образы героев использовали в кинематографе.
Почетный адвокат России Александр Островский считает, что действия защиты Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, лишь ухудшают отношение суда к актеру. Авария произошла 8 июня. Машина, в которой находился актер, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице. В крови артиста нашли наркотики.
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