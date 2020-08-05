Источник: в Челябинской области отменят ряд карантинных мер

Постепенно все ограничения сводятся к ношению масок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинская область перейдет на второй этап снятия карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом URA.RU сообщил источник в резиденции губернатора Алексея Текслера. По словам инсайдера, решение будет принято до конца недели, одновременно с продлением режима повышенной готовности в регионе.

«Несмотря на то, что почти все ограничения сняты, область остается на первом этапе. Для перехода на второй этап необходимо, чтобы наметилось устойчивое снижение нового числа заболевших. По числу свободных коек и количеству тестов область готова к переходу», — пояснил источник URA.RU.

Как отметил инсайдер, будет разрешена работа ряда образовательных учреждений при соблюдении социальной дистанции, постоянной обработки помещения и масочного режима. По его словам, об открытии кинотеатров речи пока не идет. В пресс-службе правительства заявили, что решение будет приниматься, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации.

При этом заболеваемость снижается: 6 августа зафиксировано 98 заражений, накануне выявили 99 заболевших, перед этим 103 и 107 соответственно. С начала пандемии в Челябинской области выявили около 12,5 тыс. случаев заражения, сейчас болеют 3706 южноуральцев. Выздоровели за все время 8412 жителей области.

Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина, режим повышенной готовности действует до 9 августа. В области запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательны маски. Потери бюджета региона от экономических последствий пандемии оцениваются в 50 млрд рублей.