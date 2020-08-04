Челябинская область в бюджете 2021 года может недосчитаться 50 млрд рублей при запланированном объеме поступлений в 176,5 млрд рублей. Правительству рекомендовано просчитать варианты 30%-го сокращения расходов, сообщил источник URA.RU в правительстве.
«На совещании, которое провел 4 августа первый вице-губернатор Виктор Мамин, прозвучало, что в 2021 году в бюджете может появиться 50-миллиардная „дыра“. Министр финансов Андрей Пшеницын потребовал у коллег срезать расходы на 30%», — рассказал URA.RU инсайдер.
В челябинском минфине на вопрос, что подразумевает цифра в 50 млрд рублей, заявили URA.RU, что не могут комментировать закрытые совещания. «Пандемия коронавируса и ее экономические последствия внесли коррективы в процесс формирования бюджета. Прогноз социально-экономического развития пока очень примерный и, возможно, еще изменится. Представить проект бюджета депутатам можно и после 1 ноября, это послабление ввели для получения более четкого прогноза по доходам», — пояснил Пшеницын. Также он напомнил, что в Москве еще корректируют расходы по нацпроектам.
«Поэтому при формировании бюджета будем ориентироваться на объемы текущего года. Сейчас министерства и ведомства должны разделить планируемые расходы на приоритетные и те, от которых можно отказаться. Ориентировочно в октябре появится более четкая картина поступлений, и станет понятно, какие траты войдут в итоговую версию бюджета-2021», — добавил также министр.
На сегодня плановые доходы областной казны на 2020 год составляют 181,7 млрд рублей. При этом в первом полугодии регион недосчитался 9,9 млрд рублей (14,5% от прогнозируемых поступлений).
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